Светилева - Кузнецова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светилева - Кузнецова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светилев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Светилев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светилев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Светилев Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светилев Владимир Владимирович

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