Базловъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти29.03.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Базловъ Трофимъ
Мать: Базлова Анна
Бракосочетание
21.01.1817
Жена: Базлова Ирина
Рождение ребёнка
27.02.1820
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Базлова Ирина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Любимова Дарья
Мать ребёнка: Базлова Ирина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Базловъ Кузьма
Мать ребёнка: Базлова Ирина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Базловъ Макаръ
Мать ребёнка: Базлова Ирина
Рождение ребёнка
27.01.1833
Сын: Базловъ Антонъ
Мать ребёнка: Базлова Ирина
Рождение ребёнка
1834
Сын: Базловъ Егоръ
Мать ребёнка: Базлова Ирина
Смерть
29.03.1862