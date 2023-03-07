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Базловъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

29.03.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Базловъ Трофимъ

Мать: Базлова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1817

Жена: Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1820

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Любимова Дарья

Мать ребёнка: Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Базловъ Кузьма

Мать ребёнка: Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Базловъ Макаръ

Мать ребёнка: Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1833

Сын: Базловъ Антонъ

Мать ребёнка: Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Базловъ Егоръ

Мать ребёнка: Базлова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.03.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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