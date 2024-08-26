Султанов Ильгар Акифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1983
Бракосочетание
05.10.2012
Рождение ребёнка
17.07.2013
Дочь: Султанова Фатима Ильгаровна
Мать ребёнка: Султанова (Алиева) Джамиля Магиядиновна
Рождение ребёнка
18.11.2014
Сын: Султанов Мухаммад Ильгарович
Мать ребёнка: Султанова (Алиева) Джамиля Магиядиновна
Рождение ребёнка
24.03.2021
Сын: Султанов Абдуллах Ильгарович
Мать ребёнка: Султанова (Алиева) Джамиля Магиядиновна
Рождение ребёнка
09.08.2024
Дочь: Султанова Марьям Ильгаровна
Мать ребёнка: Султанова (Алиева) Джамиля Магиядиновна