Егорушкова Прасковья (Параскева) Порфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Егорушкова Стефания Леонтьевна
Отец ребёнка: Егорушков Леонтий Иванович
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.06.1908
Сын: Егорушков Петр Леонтьевич
Отец ребёнка: Егорушков Леонтий Иванович
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1914 ст.
Дочь: Егорушкова Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Егорушков Леонтий Иванович
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорушков Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Егорушков Леонтий Иванович
д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно