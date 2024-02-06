Егорушкова Прасковья (Параскева) Порфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорушкова Прасковья (Параскева) Порфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Егорушкова Стефания Леонтьевна

Отец ребёнка: Егорушков Леонтий Иванович

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.06.1908

Сын: Егорушков Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Егорушков Леонтий Иванович

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1914 ст.

Дочь: Егорушкова Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Егорушков Леонтий Иванович

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорушков Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Егорушков Леонтий Иванович

д. Кутуш Мамадышского района Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорушков Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
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