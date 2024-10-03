Захар Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Сын: Кондратий Захаров
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Кузьма Захаров
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Миняй Захаров
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Федот Захаров
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Агафья Захарова
Мать ребёнка: Домна Иванова
Смерть
Неизвестно