Захар Степанов Около 1693 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захар Степанов

Место рождения

Холмец, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Степан

Мать: не указана

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Кондратий Захаров

Мать ребёнка: Домна Иванова

Рождение ребёнка
1728

Сын: Кузьма Захаров

Мать ребёнка: Домна Иванова

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Миняй Захаров

Мать ребёнка: Домна Иванова

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Федот Захаров

Мать ребёнка: Домна Иванова

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Агафья Захарова

Мать ребёнка: Домна Иванова

Холмец, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно
Холмец, Шаховская, Московская область

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