Краснер Кунов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Краснер Наум Кунович
Мать ребёнка: Краснер Миндя Ихиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснер Таня
Мать ребёнка: Краснер Миндя Ихиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цинис Элка Куновна
Мать ребёнка: Краснер Миндя Ихиловна
Смерть
Неизвестно