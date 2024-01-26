Шемет Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербаха (Шемет?) Ксения Петровна?
Мать ребёнка: Мама
Рождение ребёнка
05.07.1905
Мать ребёнка: Мама
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шемет Яков Петрович
Мать ребёнка: Мама
Рождение ребёнка
?.10.1914
Сын: Шемет Федор Петрович
Мать ребёнка: Мама
Смерть
?.02.1938