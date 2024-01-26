Шемет Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемет Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербаха (Шемет?) Ксения Петровна?

Мать ребёнка: Мама

Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Шемет Пантелей Петрович

Мать ребёнка: Мама

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шемет Яков Петрович

Мать ребёнка: Мама

Рождение ребёнка
?.10.1914

Сын: Шемет Федор Петрович

Мать ребёнка: Мама

Каневская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
?.02.1938

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