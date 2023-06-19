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Подзолкин Филипп Акимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.11.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1885

Отец: Подзолкин Аким Андреевич

Мать: Подзолкина Мелания Григорьевна

Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Подзолкина Александра Семеновна

Рождение ребёнка
06.02.1916

Сын: Подзолкин Семен Филиппович

Мать ребёнка: Подзолкина Александра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзолкина Александра Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно