Подзолкин Филипп Акимович
Место рождения
Дата рождения12.11.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1885
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Подзолкина Александра Семеновна
Рождение ребёнка
06.02.1916
Сын: Подзолкин Семен Филиппович
Мать ребёнка: Подзолкина Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно