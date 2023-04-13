Смурыгин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурыгин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1973

Отец: не указан

Мать: Смурыгина Нина Константиновна

Рождение ребёнка
25.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смурыгина Людмила

Рождение ребёнка
19.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смурыгина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурыгина Людмила