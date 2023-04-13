Смурыгин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1973
Отец: не указан
Рождение ребёнка
25.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смурыгина Людмила
Рождение ребёнка
19.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смурыгина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смурыгина Людмила