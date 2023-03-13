Ляпкина (Базлова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Базловъ Иванъ
Мать: Базлова Хиония
Бракосочетание
18.01.1899
Муж: Ляпкинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
11.11.1899
Дочь: Ляпкина Екатерина
Отец ребёнка: Ляпкинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
12.03.1903
Дочь: Ляпкина Клавдия
Отец ребёнка: Ляпкинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
14.10.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ляпкинъ Дмитрий