Ляпкина (Базлова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Базлова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Базловъ Иванъ

Мать: Базлова Хиония

Бракосочетание
18.01.1899

Муж: Ляпкинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1899

Дочь: Ляпкина Екатерина

Отец ребёнка: Ляпкинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1903

Дочь: Ляпкина Клавдия

Отец ребёнка: Ляпкинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ляпкинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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