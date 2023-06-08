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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кузминична

Отец ребёнка: Денисенко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Денисенко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Артем Кузьмич

Отец ребёнка: Денисенко Кузьма

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Денисенко Кузьма

Смерть
Неизвестно