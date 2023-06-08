Lautala Niilo Hemming Esanpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lautala Niilo Hemming Esanpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1921

Сын: Lasn Unto Lempinpoika (Niilonpoika)

Мать ребёнка: Lasn Lempi Matintytär

Бракосочетание
09.11.1924

Жена: Lasn Lempi Matintytär

Развод
13.02.1926

Жена: Lasn Lempi Matintytär

Смерть
Неизвестно