Lautala Niilo Hemming Esanpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1921
Сын: Lasn Unto Lempinpoika (Niilonpoika)
Мать ребёнка: Lasn Lempi Matintytär
Бракосочетание
09.11.1924
Жена: Lasn Lempi Matintytär
Развод
13.02.1926
Жена: Lasn Lempi Matintytär
Смерть
Неизвестно