Михаил Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Владимир

Мать: Ксения Яковлева

Смерть
Неизвестно
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