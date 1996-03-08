Мифтахова (Гафарова) Клара Гибадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахова (Гафарова) Клара Гибадулловна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.09.1921

Дата смерти

08.03.1996

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1921

Отец: Гафаров Гибадулла

Мать: Гафарова Бадрикамал Мингажевна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.1996
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