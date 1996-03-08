Мифтахова (Гафарова) Клара Гибадулловна
Место рождения
Дата рождения?.09.1921
Дата смерти08.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1921
Отец: Гафаров Гибадулла
Рождение ребёнка
25.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.1996