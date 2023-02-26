Бритова Анастасия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1902
Сын: Бритов Михаил Петров
Отец ребёнка: Бритов Пётр Васильев
Рождение ребёнка
12.10.1906
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Бритов Пётр Васильев
Рождение ребёнка
30.09.1908
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Бритов Пётр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бритов Пётр Васильев
Смерть
Неизвестно