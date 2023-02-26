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Бритова Анастасия Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1902

Сын: Бритов Михаил Петров

Отец ребёнка: Бритов Пётр Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1906

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Бритов Пётр Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.09.1908

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Бритов Пётр Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бритов Пётр Васильев

Смерть
Неизвестно
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