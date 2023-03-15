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Kowerski Grzegorz Stanisław
Kowerski Grzegorz Stanisław
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Пол
Мужской
Отец
Kowerski Stanisław Kamil
1869 г.р.
Мать
Kowerska (Chościak-Popiel H. Sulima) Maria Róża
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Kowerski Stanisław Kamil
Мать:
Kowerska Maria Róża
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