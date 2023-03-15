Kowerski Grzegorz Stanisław — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kowerski Grzegorz Stanisław

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Kowerski Stanisław Kamil

Мать: Kowerska Maria Róża

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