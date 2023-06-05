Шаманова Матрона Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти17.10.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1819
Дочь: Шаманова Васса Дорофеевна
Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1821
Сын: Шаманов Емельян Дорофеевич
Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1824