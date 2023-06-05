Шаманова Матрона Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманова Матрона Михеевна

Шаманова Матрона Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

17.10.1824

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1819

Дочь: Шаманова Васса Дорофеевна

Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1821

Сын: Шаманов Емельян Дорофеевич

Отец ребёнка: Шаманов Дорофей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманов Дорофей Николаевич

Смерть
17.10.1824
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область