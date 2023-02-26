Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1886
Сын: Дмитрий Нилов
Отец ребёнка: Нил Саввин
Бракосочетание
19.10.1892
Муж: Нил Саввин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно