Дмитриева Агрипена Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти26.04.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Войткус Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Усть-Изес, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Кирилл Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Василий Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич
Смерть
26.04.1913