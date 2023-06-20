Дмитриева Агрипена Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева Агрипена Феофилактовна

Дмитриева Агрипена Феофилактовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

26.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Войткус Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Усть-Изес, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Василий Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Семен Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Иван Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Афанасьевич

Смерть
26.04.1913