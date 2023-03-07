Воробьев Флор (Фрол) Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Воробьев Иона Флоров
Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Меркуриева
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Ирина Флорова
Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Меркуриева
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Меркуриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762