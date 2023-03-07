Воробьев Флор (Фрол) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Флор (Фрол) Федоров

Воробьев Флор (Фрол) Федоров

avatar

Место рождения

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Воробьев Федор Григорьев

Мать: Воробьева Наталья Иванова

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Воробьев Иона Флоров

Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Меркуриева

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Ирина Флорова

Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Меркуриева

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Воробьев Матвей Флоров

Мать ребёнка: Воробьева Агриппина Меркуриева

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Агриппина Меркуриева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close