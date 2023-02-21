Куделин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделин Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1962

Отец: Куделин Петр

Мать: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куделина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куделин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Куделина Любовь Алексеевна

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