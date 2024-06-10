Лазовская (Новикова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1918
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Поручители по жениху: Вятской губернии Яранского уезда Новотроицкой волости д.Дубровки крестьянин Николай Иоанов Минин и Тюменский мещанин Александр Алексеев Бартнов . По невесте: Туринского уезда Шух... Показать все
Смерть
Неизвестно