Лазовская (Новикова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазовская (Новикова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1918

Муж: Лазовский Яков Федорович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Поручители по жениху: Вятской губернии Яранского уезда Новотроицкой волости д.Дубровки крестьянин Николай Иоанов Минин и Тюменский мещанин Александр Алексеев Бартнов . По невесте: Туринского уезда Шух... Показать все
Смерть
Неизвестно

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