Виноградова (Куриленко) Матрона Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1868
Рождение ребёнка
15.10.1869
Сын: Виноградов Андрей Денисович
Отец ребёнка: Виноградов Денис Яковлевич
Рождение ребёнка
29.10.1871
Сын: Виноградов Зиновий Денисович
Отец ребёнка: Виноградов Денис Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно