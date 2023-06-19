Виноградова (Куриленко) Матрона Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Куриленко) Матрона Евстафьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1868

Муж: Виноградов Денис Яковлевич

Рождение ребёнка
15.10.1869

Сын: Виноградов Андрей Денисович

Отец ребёнка: Виноградов Денис Яковлевич

Рождение ребёнка
29.10.1871

Сын: Виноградов Зиновий Денисович

Отец ребёнка: Виноградов Денис Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно