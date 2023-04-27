van Cuijk Hendrik (III) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Cuijk Hendrik (III)

Место рождения

Cuijk, NB Netherlands

Дата рождения

Около 1200

Дата смерти

Около 1250

Пол

Мужской

Отец

Около 1163 г.р.

Мать

1175 г.р.

Дети

Около 1222 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1200

Отец: Van Cuijk Albert

Мать: Van Merum Hedwig

Cuijk, NB Netherlands
Рождение ребёнка
Около 1222

Сын: Van Cuijk Jan (I)

Мать ребёнка: Persijn Aleida

Cuijk, North Brabant Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
heer van Cuijk
Смерть
Около 1250
Cuijck Manor