van Cuijk Hendrik (III)
Место рожденияCuijk, NB Netherlands
Дата рожденияОколо 1200
Дата смертиОколо 1250
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1200
Отец: Van Cuijk Albert
Мать: Van Merum Hedwig
Cuijk, NB Netherlands
Рождение ребёнка
Около 1222
Сын: Van Cuijk Jan (I)
Мать ребёнка: Persijn Aleida
Cuijk, North Brabant Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
heer van Cuijk
Смерть
Около 1250
Cuijck Manor