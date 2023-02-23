Маланья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаланья Васильева

Маланья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1859

Сын: Семен Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1861

Дочь: Варвара Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1864

Дочь: Анисья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1866

Сын: Исидор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1868

Сын: Мирон Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1870

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1872

Дочь: Любовь Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.05.1873

Муж: Василий Степанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close