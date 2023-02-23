Маланья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1859
Сын: Семен Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
18.11.1861
Дочь: Варвара Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
02.01.1864
Дочь: Анисья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
01.02.1866
Сын: Исидор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
09.08.1868
Сын: Мирон Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
28.03.1870
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
11.09.1872
Дочь: Любовь Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Бракосочетание
09.05.1873
Муж: Василий Степанов
Смерть
Неизвестно