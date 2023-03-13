Щипакина (Калининъ) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калининъ Алексей
Мать: Калинина Пелагея
Рождение ребёнка
16.10.1902
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий
Рождение ребёнка
03.03.1913
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий
Рождение ребёнка
10.12.1915
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий
Рождение ребёнка
08.11.1918
Сын: Щипакин Михаил
Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Афонасий