Щипакина (Калининъ) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Калининъ) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калининъ Алексей

Мать: Калинина Пелагея

Рождение ребёнка
16.10.1902

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1913

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1915

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Щипакин Михаил

Отец ребёнка: Щипакинъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Афонасий

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