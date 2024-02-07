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Ляхман Вацлав Ричардович

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Место рождения

Варшава

Дата рождения

06.08.1888

Дата смерти

01.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1888

Отец: Ляхман Ричард

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляхман Ричард Вацлавович

Мать ребёнка: Самойлова Анисья Карниловна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ляхман Евгения Вацлавовна

Мать ребёнка: Самойлова Анисья Карниловна

Рождение ребёнка
18.10.1936

Сын: Ляхман Вацлав Вацлавович

Мать ребёнка: Самойлова Анисья Карниловна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Якубовская Юзефа Альбиновна

Мать ребёнка: Самойлова Анисья Карниловна

Смерть
01.04.1938

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