Ляхман Вацлав Ричардович
Место рождения
Дата рождения06.08.1888
Дата смерти01.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1888
Отец: Ляхман Ричард
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самойлова Анисья Карниловна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ляхман Евгения Вацлавовна
Мать ребёнка: Самойлова Анисья Карниловна
Рождение ребёнка
18.10.1936
Мать ребёнка: Самойлова Анисья Карниловна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Якубовская Юзефа Альбиновна
Мать ребёнка: Самойлова Анисья Карниловна
Смерть
01.04.1938