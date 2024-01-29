Ляхман Ричард Вацлавович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1962
Мать ребёнка: Горбунова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1964
Сын: Ляхман Владимир Ричардович
Мать ребёнка: Горбунова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1969
Дочь: Ляхман Елена Ричардовна
Мать ребёнка: Горбунова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно