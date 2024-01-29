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Ляхман Ричард Вацлавович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляхман Вацлав Ричардович

Мать: Самойлова Анисья Карниловна

Рождение ребёнка
08.04.1962

Сын: Ляхман Сергей Ричардович

Мать ребёнка: Горбунова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1964

Сын: Ляхман Владимир Ричардович

Мать ребёнка: Горбунова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1969

Дочь: Ляхман Елена Ричардовна

Мать ребёнка: Горбунова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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