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Milberger (Schaefer) Mollie Amalia

Место рождения

Russia

Дата рождения

28.04.1887

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1910 г.р.
1911 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.
1913 г.р.

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ММ
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Место
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Рождение
28.04.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: (Milberger) Ida /Jacob/

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
01.09.1910

Дочь: (Milberger) Edith /Jacob/

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
14.01.1911

Сын: Milberger Milton /Jacob/

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
22.07.1912

Дочь: (Milberger) Irene Amalie

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
13.11.1913

Сын: Milberger Edward Carl

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
20.11.1913

Сын: Milberger Everett

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
01.09.1915

Сын: Milberger Artur Archie /Jacob/

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
24.10.1917

Дочь: (Milberger) Isabella Louise

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
13.08.1919

Дочь: (Milberger) Clarinette Emilia

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
06.04.1923

Сын: Milberger Louis Wilhelm

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
06.04.1923

Дочь: (Milberger) Lucille Katherine

Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Рождение ребёнка
1925

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Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob

Смерть
1965

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