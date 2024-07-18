Milberger (Schaefer) Mollie Amalia
Место рожденияRussia
Дата рождения28.04.1887
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Milberger) Ida /Jacob/
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Дочь: (Milberger) Edith /Jacob/
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Дочь: (Milberger) Irene Amalie
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Сын: Milberger Everett
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Сын: Milberger Artur Archie /Jacob/
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Дочь: (Milberger) Isabella Louise
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Дочь: (Milberger) Clarinette Emilia
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Дочь: (Milberger) Lucille Katherine
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Milberger Johann Jakob