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Евдокия Кондратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косыгин Гордей Петрович

Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Косыгина) Екатерина Гордеевна

Отец ребёнка: Косыгин Гордей Петрович

Рождение ребёнка
1714

Дочь: (Косыгина) Васса Гордеевна

Отец ребёнка: Косыгин Гордей Петрович

Рождение ребёнка
1715

Сын: Косыгин Клим Гордеевич

Отец ребёнка: Косыгин Гордей Петрович

Смерть
Неизвестно

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