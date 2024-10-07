Косыгин Гордей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Косыгин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кондратовна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Косыгина) Екатерина Гордеевна
Мать ребёнка: Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: (Косыгина) Васса Гордеевна
Мать ребёнка: Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Евдокия Кондратовна
Смерть
Неизвестно