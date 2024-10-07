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Косыгин Гордей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Косыгин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кондратовна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Косыгина) Екатерина Гордеевна

Мать ребёнка: Евдокия Кондратовна

Рождение ребёнка
1714

Дочь: (Косыгина) Васса Гордеевна

Мать ребёнка: Евдокия Кондратовна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Косыгин Клим Гордеевич

Мать ребёнка: Евдокия Кондратовна

Смерть
Неизвестно

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