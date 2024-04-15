Екатерина Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Якимова

Екатерина Якимова

Место рождения

Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.11.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1808

Отец: Яким Иванов

Мать: Первая Жена Анна Архипова

Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 У кого кто родился 14/15.11.1808 Той же вотчины деревни Маркова у крестьянина Якима Иванова жена Анна Архипова родила дочь Екатерину, которая омолитвована священником Васильем Стефановым а кр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.