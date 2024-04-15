Екатерина Якимова
Место рождения
Дата рождения14.11.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1808
Отец: Яким Иванов
МК-1808 У кого кто родился 14/15.11.1808 Той же вотчины деревни Маркова у крестьянина Якима Иванова жена Анна Архипова родила дочь Екатерину, которая омолитвована священником Васильем Стефановым а кр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно