Колосова Гликерия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1885
Дочь: Павла Павловна
Отец ребёнка: Колосов Павел Львович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Колосов Павел Львович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Колосов Павел Львович
д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжая
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Серафима Павловна
Отец ребёнка: Колосов Павел Львович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Глафира Павловна
Отец ребёнка: Колосов Павел Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно