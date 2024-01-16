Колосова Гликерия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Гликерия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1885

Дочь: Павла Павловна

Отец ребёнка: Колосов Павел Львович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Колосов Иван Павлович

Отец ребёнка: Колосов Павел Львович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колосов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Колосов Павел Львович

д. Солонихино Кич-городецкого района (или Б.Княжая
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Серафима Павловна

Отец ребёнка: Колосов Павел Львович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Глафира Павловна

Отец ребёнка: Колосов Павел Львович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Павел Львович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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