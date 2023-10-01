Ворожцов Александр Митрофанович
Место рожденияМалое Рогово, Кировская область
Дата рождения1923
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Участие в бою
?.05.1942 или ?.11.1943
Воевал на Северокавказском фронте
Призыв на военную службу
04.05.1942
Ранение
16.11.1942
Ранение
20.04.1943
Участие в бою
?.11.1943 или ?.07.1944
Воевал в Крыму
Подвиг
14.01.1944
Во время боевых действий батальона 14.01.1944 в районе высоты 133,3 осуществлял живую связь КП батальона с ротами, несмотря на ураганный огонь противника и вовремя доставил боевой приказ в подразделен... Показать все
Награда
01.02.1944
Награжден Медалью "За отвагу" (Приказ подразделения №: 3/н, издан: 777 сп 227 сд ОПА). Пулеметчик 3-го стрелкового батальона.
Подвиг
12.04.1944
В боях 12.04.1944 на подступах к гор.Феодосия с группой разведчиков вёл ураганный огонь по противнику и лично уничтожил 3-х немецких солдат
Награда
06.05.1944
Награжден Медалью "За отвагу" (Приказ подразделения №: 17/н, издан: 777 сп 227 КСД ОПА). Наводчик пулеметной роты 3-го стрелецкого батальона.
Подвиг
09.05.1944
На подступах к населённому пункту Корань 9.05.44 г. при сильном минометно-пулеметным огнем противника выдвинулся с пулеметом вперед на открытую огневую позицию и вел беспрерывный огонь, что способство... Показать все
Награда
29.05.1944
Награжден Медалью "За отвагу" (Приказ подразделения №: 19/н, издан: 777 сп 227 сд). Пулеметчик пулеметной роты 3-го стрелкового батальона.
Участие в бою
С ?.08.1944
Воевал на 2-м Украинском фронте.
Подвиг
04.11.1944
"При отражении контратаки противника 4 ноября 1944 года в г.Сольное выдвинувшись вперед со своим станковым пулеметом и открыл ураганный огонь по наступающему противнику тем самым уничтожил до 15 немец... Показать все
Награда
18.11.1944
Награжден Орденом Славы III степени (Приказ подразделения №: 61/н, издан: 227 сд 2 Украинского фронта). Младший сержант, командир расчета пулеметной роты 777 Стрелецкого Севастопольского полка.
Ранение
Между ?.03.1945 и ?.05.?
В боях за Будапешт весной 1945 года Александр был тяжело ранен и долго находился на лечении в госпиталях.
Образование
С ?.05.1945 по 1947
Учился в военном медицинском училище, но из-за тоски по родным и долгого отсутствия дома бросил учебу после второго курса и вернулся к семье.
Награда
09.05.1945
Награжден Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Работа или профессия
1949
Котлас, Котлас, Архангельская область
Дядя Александра, живший в городе Котлас, помог ему устроится там на работу на железной дороге. Где он и работал до пенсии.
Награда
06.04.1985
Награжден Орденом Отечественной войны I степени.
Смерть
1987