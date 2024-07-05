Вертухина Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВертухина Татьяна Михайловна

Вертухина Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертухин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
08.03.1979

Сын: Вертухин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Вертухин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.06.1985

Сын: Вертухин Константин Александрович

Отец ребёнка: Вертухин Александр Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.