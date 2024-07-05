Вертухина Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1979
Сын: Вертухин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Вертухин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.06.1985
Сын: Вертухин Константин Александрович
Отец ребёнка: Вертухин Александр Николаевич