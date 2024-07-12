Орлов Николай Михайлович 18.06.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Николай Михайлович

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Место рождения

Моревка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.06.1952

Дата смерти

12.07.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1952

Отец: Орлов Михаил Александрович

Мать: Орлова (Журавкова) Мария Пахомовна

Моревка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1974

Дочь: Иванова (Орлова) Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Орлова (Орлова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
06.06.1977

Сын: Орлов Максим Николаевич

Мать ребёнка: Орлова (Орлова) Валентина Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
12.07.2024

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