Орлов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.06.1952
Дата смерти12.07.2024
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1974
Дочь: Иванова (Орлова) Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Орлова (Орлова) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
06.06.1977
Мать ребёнка: Орлова (Орлова) Валентина Михайловна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
12.07.2024