Кузнецова Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1970
Рождение ребёнка
17.01.1990
Сын: Кузнецов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.09.1997 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Удалов Михаил Анатольевич
Шубино, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1999
Дочь: Удалова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Удалов Михаил Анатольевич