Кузнецова Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1970

Отец: Загуменов Анатолий

Мать: Загуменова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
17.01.1990

Сын: Кузнецов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.09.1997 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удалов Михаил Анатольевич

Шубино, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1999

Дочь: Удалова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Удалов Михаил Анатольевич

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