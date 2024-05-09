Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхип

Архип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрол Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Онопиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.