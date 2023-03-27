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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1836

Сын: Колоколов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Колоколов Пётр Дмитриевич

Санкт-Петербургская губ., Новоладожский уезд, с. Прусынская Горка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колоколов Василий Петрович

Отец ребёнка: Колоколов Пётр Дмитриевич

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