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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1836
Сын: Колоколов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Колоколов Пётр Дмитриевич
Санкт-Петербургская губ., Новоладожский уезд, с. Прусынская Горка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колоколов Василий Петрович
Отец ребёнка: Колоколов Пётр Дмитриевич