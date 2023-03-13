Беляковъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Беляковъ Иванъ
Мать: Белякова Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Белякова Домна
Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова
Рождение ребёнка
10.10.1788
Дочь: Белякова Прасковья
Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Белякова Матрена
Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова
Рождение ребёнка
17.07.1793
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно