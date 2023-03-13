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Беляковъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Беляковъ Иванъ

Мать: Белякова Авдотья Павлова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Белякова Домна

Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова

Рождение ребёнка
10.10.1788

Дочь: Белякова Прасковья

Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Белякова Матрена

Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1793

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Белякова Устинья Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Устинья Федорова

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