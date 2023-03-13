Белякова Устинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Белякова Домна
Отец ребёнка: Беляковъ Петръ
Рождение ребёнка
10.10.1788
Дочь: Белякова Прасковья
Отец ребёнка: Беляковъ Петръ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Белякова Матрена
Отец ребёнка: Беляковъ Петръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Беляковъ Петръ
Рождение ребёнка
17.07.1793
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Беляковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляковъ Петръ