Белякова Устинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Устинья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Белякова Домна

Отец ребёнка: Беляковъ Петръ

Рождение ребёнка
10.10.1788

Дочь: Белякова Прасковья

Отец ребёнка: Беляковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Белякова Матрена

Отец ребёнка: Беляковъ Петръ

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Беляковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1793

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Беляковъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляковъ Петръ

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