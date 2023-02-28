Кодрат Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодрат Максимов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

14.03.1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сергей Кодратов

Мать ребёнка: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1781

Сын: Антон Кодратов

Мать ребёнка: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Кирилл Кодратов

Мать ребёнка: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Владимир Кодратов

Мать ребёнка: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.03.1822
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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