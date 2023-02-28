Кодрат Максимов
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти14.03.1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сергей Кодратов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1781
Сын: Антон Кодратов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Кирилл Кодратов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Владимир Кодратов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.03.1822