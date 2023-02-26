Ефимия Моисеева
Место рожденияд.Галиски вотчины помещика Ивана Лидова,Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.07.1820
Дата смерти09.07.1822
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1820
д.Галиски вотчины помещика Ивана Лидова,Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.07.1822
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от кори | вотчины помещика Дмитрия Лидова
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище