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Ефимия Моисеева

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Место рождения

д.Галиски вотчины помещика Ивана Лидова,Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.07.1820

Дата смерти

09.07.1822

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1820

Отец: Гаврильченков Моисей Михайлов

Мать: Гаврильченкова Матрона Яковлева

д.Галиски вотчины помещика Ивана Лидова,Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.07.1822
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от кори | вотчины помещика Дмитрия Лидова
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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