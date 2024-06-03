Гликерия Гурьева
Место рождения
Дата рождения10.05.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1817
Отец: Мой Примак Гурий Никифоров
Мать: Моя Дарья Филатова
ИВ-1817 Гликерии нет МК-1817 У кого кто родился. 10/13.05.1817 Бежецкаго уезда Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Гурья Никифорова жена Дарья Филатова родила дочь Лукерью, которая молитво... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно