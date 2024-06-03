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Гликерия Гурьева

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

10.05.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1817

Отец: Мой Примак Гурий Никифоров

Мать: Моя Дарья Филатова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1817 Гликерии нет МК-1817 У кого кто родился. 10/13.05.1817 Бежецкаго уезда Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Гурья Никифорова жена Дарья Филатова родила дочь Лукерью, которая молитво... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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