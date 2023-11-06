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Скворцов Константин Яковлевич
Скворцов Константин Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1975
Пол
Мужской
Отец
Скворцов Яков Иванович
1866 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Скворцов Яков Иванович
Мать: не указана
Смерть
1975
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