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Скворцов Константин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Скворцов Яков Иванович

Мать: не указана

Смерть
1975
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