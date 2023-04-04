Боткина (Баранова) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боткина (Баранова) Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1789

Дата смерти

18.02.1824

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.12.1805

Муж: Боткин Петр Кононович

Рождение ребёнка
27.12.1811

Сын: Боткин Василий Петрович

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Ястребцева Варвара Петровна

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Рождение ребёнка
12.01.1819

Сын: Боткин Иван Петрович

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Смерть
18.02.1824
Рождение ребёнка
05.09.1832

Сын: Боткин Николай Петрович

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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