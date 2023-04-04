Боткина (Баранова) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1789
Дата смерти18.02.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.12.1805
Рождение ребёнка
27.12.1811
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Ястребцева Варвара Петровна
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
12.01.1819
Сын: Боткин Иван Петрович
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Смерть
18.02.1824
Рождение ребёнка
05.09.1832
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург