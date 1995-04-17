(Shchavleva) Glikeria (Lukeria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Shchavleva) Glikeria (Lukeria)

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Место рождения

Bulgakovo, Orenburg region, Russia

Дата рождения

20.05.1917

Дата смерти

17.04.1995

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1917

Отец: Shchavlev Fedor

Мать: Shchavleva Darya

Bulgakovo, Orenburg region, Russia
Рождение ребёнка
22.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Nalimov Алексей Dmitriyevich)

Рождение ребёнка
1949

Сын: Vajenin Valery

Отец ребёнка: Vajenin Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vajenin Ivan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nalimov Алексей Dmitriyevich)

Смерть
17.04.1995
Похороны
Неизвестно
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