(Shchavleva) Glikeria (Lukeria)
Место рожденияBulgakovo, Orenburg region, Russia
Дата рождения20.05.1917
Дата смерти17.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1917
Отец: Shchavlev Fedor
Мать: Shchavleva Darya
Bulgakovo, Orenburg region, Russia
Рождение ребёнка
22.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Nalimov Алексей Dmitriyevich)
Рождение ребёнка
1949
Сын: Vajenin Valery
Отец ребёнка: Vajenin Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Vajenin Ivan
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1995
Похороны
Неизвестно
Bodkino