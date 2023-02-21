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Vajenin Valery

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Vajenin Ivan

Мать: Glikeria (Lukeria)

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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