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Овечкина Гликерия Иванова
Овечкина Гликерия Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Дата смерти
1868
Пол
Женский
Отец
Овечкин Иван Феофилактович
1813 г.р.
Мать
Овечкина Параскева Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Овечкин Иван Феофилактович
Мать:
Овечкина Параскева Дмитриевна
Смерть
1868
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