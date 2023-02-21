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Кузнецов Григорий
Кузнецов Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
?.01.1942
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Архип
1856 г.р.
Мать
Кузнецова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Кузнецов Архип
Мать:
Кузнецова ?
Смерть
?.01.1942
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