Кузнецов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кузнецов Архип

Мать: Кузнецова ?

Смерть
?.01.1942
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